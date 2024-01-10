Срочный звонок от Силуанова: Что происходит с бюджетной системой - Путин сказал три важных слова

Глава Минфина Антон Силуанов доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации с финансами.Президент России сообщил, что глава Минфина Антон Силуанов только что доложил ему о ситуации с финансами в России.
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