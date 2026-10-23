“Voters are now more concerned about government corruption than any other issue, including high grocery and gas prices, according to the final CNBC All-America Economic Survey before the Nov.
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