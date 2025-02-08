Виктор Луговой

Хм... Странненький стиль у статьи. Стильчик по фамилии "взахлёб". Вот такой же ощущец остался некогда после прочтения "Золота партии" Игоря Бунича, - страница из одного предложения, абзац на полкнижки, теза тезу не подпирает. Тут предложеньица покороче, но абзацы такожды безразмерные, а без нормальной фрагментации любая мысель становится бесструктурной. С доказоном явная беда, сразу всё обо всём, - сурьёзный эксперт такого изложения будет до последнего избегать. В сухом остатке что? - сверхидея статьи "шухер, Трамп-2.0 с командой невидимых гипермудрецов, терь они всё смогут, мы ничего не сможем, всем срочно бежать и забиваться в щели"; так, что ли? Тут вообще не цыпсячьи ли ушки торчат? Цыпса жыж токмо супротив нас заточена, ей жыж глан дело, шобы кляты москали прочли та затряслися, як овечий лист, як осиновый хвост. Не с первой статьи, так со сто семнадцатой, вода камень точит... Нучо, - аффтар, пишы езчо.