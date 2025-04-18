«Сказали, что надолго!»: ДПС не пускает авто на Литейный мост, Воскресенская набережная и Шпалерная перекрыты Утром 18 апреля переправа оказалась недоступна для автомобилистов.
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«Сказали, что надолго!»: ДПС не пускает авто на Литейный мост, Воскресенская набережная и Шпалерная перекрыты Утром 18 апреля переправа оказалась недоступна для автомобилистов.