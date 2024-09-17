Трети россиян природная скромность мешает в карьерном росте

Больше половины — 60% — россиян хотели бы получить повышение в должности до конца этого года. Интересно, что среди тех, кто хотел бы получить повышение, больше специалистов из сферы производства (15%), IT (13%) и торговли (10%).
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