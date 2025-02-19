Москва возглавила 30 национальных рейтингов городов и регионов России по итогам 2024 года

По итогам 2024 года Москва заняла первое место в 30 национальных рейтингах городов и субъектов РФ, вновь подтвердив высокий уровень развития экономики, технологий, эффективности работы по улучшению экологии, инвестиционного климата и качества жизни москвичей.
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