Хулиану Альваресу диагностировали депрессию: аргентинец предоставил в «Атлетико» медицинское заключение

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес в настоящее время испытывает ментальные проблемы со здоровьем, из-за чего временно отсутствует в расположении команды и не принимает участия в тренировочном процессе.
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