Все уже знают, что вчера в городе Лемберге подстрелили фашистку и яростную русофобку Ирину Фарион.
Казус Фарион
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Все уже знают, что вчера в городе Лемберге подстрелили фашистку и яростную русофобку Ирину Фарион.
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