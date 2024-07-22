Локализован пожар на НПЗ после падения обломков дрона в Туапсе

Экстренные службы ликвидируют возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Инфраструктура НПЗ получила повреждения в результате падения обломков украинского дрона-камикадзе, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
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