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Локализован пожар на НПЗ после падения обломков дрона в Туапсе

Локализован пожар на НПЗ после падения обломков дрона в Туапсе

Экстренные службы ликвидируют возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Инфраструктура НПЗ получила повреждения в результате падения обломков украинского дрона-камикадзе, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

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