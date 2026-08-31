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Царьград

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Путин ускорил рост индексов Мосбиржи и РТС после заявления

Путин ускорил рост индексов Мосбиржи и РТС после заявления

На фоне заявления Владимира Путина о завершении конфликта на Украине российский рынок акций продемонстрировал рост.

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