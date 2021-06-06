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«Урал» выкупил защитника Калинина у «Динамо»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что клуб подписал на постоянной основе защитника Игоря Калинина, который с февраля 2020 года выступал за екатеринбуржцев на правах аренды.

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