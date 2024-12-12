Гладков: В Белгородской области при атаке дрона пострадал мирный житель

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал о том, что боевики Вооружённых сил киевского режима в ночь с четверга на пятницу воспользовались боевыми дронами для того, чтобы атаковать областную территорию.
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