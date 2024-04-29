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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Взял УФ-фонарик и пошёл в магазин за сливочным маслом: Показываю, как с его помощью отличить настоящее (просветил 10 марок)

Просто посветив фонариком, можно увидеть любопытные вещи — то, что обычно не заметно глазу. Что первое вам придёт на ум, когда спросят о возможностях УФ-лучей? Самое простое — проверка банкнот на подлинность.

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