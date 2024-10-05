Писатель осужден в Германии за критику COVID-мер с нацистской символикой

Американскому писателю, проживающему в Германии, грозит тюремное заключение за использование нацистской символики в критике антиковидных мер, пишет 30 сентября немецкий онлайн-журнал Legal Tribune Online.
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