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Как «спецназ Кима» взял курскую деревню, для Запада до сих пор загадка

Как «спецназ Кима» взял курскую деревню, для Запада до сих пор загадка

Как «спецназ Кима» взял курскую деревню, для Запада до сих пор загадка NK News: ЦИПсО пытается подорвать боевой авторитет северокорейских коммандос среди россиян История о том, как северокорейский спецназ одним броском освободил село Плёхово, которое российские войска якобы не могли взять три месяца, до сих пор полна недоговоренностей.

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Комментарии
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Василий Васильев
Вранье &quot;размазанное&quot; по тарелке Мир тесен!
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13 час.
Юрий Ильинов
&quot;Западные пропагандисты тоже уже запутались в собственной лжи. Госдепартамент США еще в ноябре заявлял, что северокорейское комммандос уже вступили в бои. При этом пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх на брифинге на этой неделе заявила, будто спецназ из КНДР в бои еще не вступал.&quot;     &quot;Между тем ни Россия, ни Северная Корея официально не подтвердили размещение контингента спецназа КНДР.&quot;
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7 час.
Юрий Ильинов
&quot;Западные пропагандисты тоже уже запутались в собственной лжи. Госдепартамент США еще в ноябре заявлял, что северокорейское комммандос уже вступили в бои. При этом пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх на брифинге на этой неделе заявила, будто спецназ из КНДР в бои еще не вступал.&quot;     &quot;Между тем ни Россия, ни Северная Корея официально не подтвердили размещение контингента спецназа КНДР.&quot;
Ответить
7 час.

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