Юрий Ильинов

"Западные пропагандисты тоже уже запутались в собственной лжи. Госдепартамент США еще в ноябре заявлял, что северокорейское комммандос уже вступили в бои. При этом пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх на брифинге на этой неделе заявила, будто спецназ из КНДР в бои еще не вступал." "Между тем ни Россия, ни Северная Корея официально не подтвердили размещение контингента спецназа КНДР."