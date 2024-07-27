В Госдуме рассказали, какие пособия вырастут в 2025 году

Максимальный размер пособия по беременности в 2025 году в России увеличится до 794 тысяч рублей, а по уходу за ребенком до 1,5 лет — до 69 тысяч, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду Екатерину Стенякину.