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За рулем

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Всеядная подвеска, проверенный бренд — добротный кроссовер за 1,5 млн

Всеядная подвеска, проверенный бренд — добротный кроссовер за 1,5 млн

В новой статье «За рулем» эксперт Сергей Зиновьев рассматривает альтернативы китайским кроссоверам масс-сегмента – из числа моделей пусть с небольшим пробегом, зато от проверенных брендов.

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