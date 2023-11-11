Россияне потратили миллиарды на обучение эзотерике и нутрициологии в 2023 году

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» и платформа для запуска, продажи и проведения онлайн-курсов GetCourse провели исследование и выяснили, как изменился рынок онлайн-образования в России в 2023 году.
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