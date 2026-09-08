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Царьград

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Зачем девушки пекут блины 8 сентября: приметы и запреты на Наталью Овсяницу

Зачем девушки пекут блины 8 сентября: приметы и запреты на Наталью Овсяницу

Во вторник, 8 сентября 2026 года, православные вспоминают святых супругов Адриана и Наталью, а также отмечают народный праздник Натальи Овсяницы.

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