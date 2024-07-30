В Калужской области завершена рекультивация полигона ТБО

В Юхновском районе завершилась рекультивация свалки твердых бытовых отходов, которую эксплуатировали с 1955 годаВ Юхновском районе завершилась рекультивация свалки твердых бытовых отходов, которую эксплуатировали с 1955 года.
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