Ученые нашли в Средиземном море затонувшие города бронзового века

Древние городские поселения ушли под воду, вероятно, из-за масштабного потопа.В Средиземном море под водой недалеко от Египта, Израиля и Кипра обнаружили городские поселения позднего бронзового века (около 1500-1200 лет до н.
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