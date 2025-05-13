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Ученые нашли в Средиземном море затонувшие города бронзового века

Ученые нашли в Средиземном море затонувшие города бронзового века

Древние городские поселения ушли под воду, вероятно, из-за масштабного потопа.В Средиземном море под водой недалеко от Египта, Израиля и Кипра обнаружили городские поселения позднего бронзового века (около 1500-1200 лет до н.

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