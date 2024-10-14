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Царьград

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Дело Тимура Иванова: Экс-замминистра уверяет, что делал всё "не для личного обогащения"

Дело Тимура Иванова: Экс-замминистра уверяет, что делал всё "не для личного обогащения"

Уголовное дело в отношении Иванова и Филатова о растрате выделили в отдельное производство. Они уверяют, что делали всё не для личного обогащенияСледователи выделили в отдельное производство уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его экс-подчинённого Антона Филатова по обвинению в растрате в особо крупном размере.

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Комментарии
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Nana Абраменко
...делал всё &quot;не для личного обогащения&quot;, но случайно прилипло несколько миллиардов.....
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14 час.

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