Дело Тимура Иванова: Экс-замминистра уверяет, что делал всё "не для личного обогащения"

Уголовное дело в отношении Иванова и Филатова о растрате выделили в отдельное производство. Они уверяют, что делали всё не для личного обогащенияСледователи выделили в отдельное производство уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его экс-подчинённого Антона Филатова по обвинению в растрате в особо крупном размере.