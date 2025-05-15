Международная ярмарка современного искусства PAF открывается в Петербурге

В Санкт-Петербурге начинает работу третья ярмарка современного искусства Port Art Fair (PAF). В пространстве «Севкабель порт» гостям смотра представят работы 87 художников и 34 галерей, рассказали в пресс-службе ярмарки.
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