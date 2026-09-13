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Регионы России

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«Ювентус» впервые в истории вышел на матч Серии А без итальянских полевых игроков

«Ювентус» впервые в истории вышел на матч Серии А без итальянских полевых игроков

Никогда ранее «Ювентус» не начинал матч чемпионата без итальянцев среди полевых игроков. По данным Opta, это первый подобный случай в истории клуба на национальном первенстве.

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