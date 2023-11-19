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Тото Вольфф: «Гонка резюмирует наш сезон – мы финишировали на 7-й и 8-й позиции, а могли оказаться на подиуме»

Исполнительный директор немецкой команды подвел итоги заезда, отметив, что если бы «Мерседесу» повезло чуть больше, то скорость болидов позволяла бы попасть на подиум.

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