Экс-игрок Мостовой упрекнул тренера "Спартака" Абаскаля из-за игрока Пруцева

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой после разгромной победы национальной команды над Кубой поделился размышлениями на тему того, может ли удачная игра футболистов красно-белых Александра Соболева и Данила Пруцева в сборной изменить их положение в клубе, а также критично высказался о главном тренере "Спартака" Гильермо Абаскале.