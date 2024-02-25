Пожилую женщину на вертолете транспортировали в Петрозаводск

Вертолет санавиации доставил в карельскую столицу пенсионерку из Беломорска В праздничный день, 23 февраля, в Беломорске врачи спасли 87-летнюю женщину, у которой был диагностирован острый коронарный синдром.
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