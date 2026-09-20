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Татар-информ

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Член ОП РТ Мухаметзянов: Для меня голосование – это продолжение защиты страны

Член ОП РТ Мухаметзянов: Для меня голосование – это продолжение защиты страны

Анвар Мухаметзянов Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» Сегодня председатель Комиссии по вопросам патриотического воспитания, делам молодежи и ветеранов Общественной палаты РТ Анвар Мухаметзянов, ветеран специальной военной операции, и его супруга Лилия проголосовали на выборах в Государственную Думу ФС РФ IX созыва.

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