Член ОП РТ Мухаметзянов: Для меня голосование – это продолжение защиты страны

Анвар Мухаметзянов Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» Сегодня председатель Комиссии по вопросам патриотического воспитания, делам молодежи и ветеранов Общественной палаты РТ Анвар Мухаметзянов, ветеран специальной военной операции, и его супруга Лилия проголосовали на выборах в Государственную Думу ФС РФ IX созыва.
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