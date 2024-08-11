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Такой маникюр делают только «колхозницы»: какие пять видов кричат о низком интеллекте

Такой маникюр делают только «колхозницы»: какие пять видов кричат о низком интеллекте

Такой маникюр делают только «колхозницы»: какие пять видов кричат о низком интеллекте Ольга ВайленкоСовременное общество живет в мире стереотипов и предвзятых суждений, которые, порой, оказывают большее влияние на людей, чем факты и здравый смысл.

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