Такой маникюр делают только «колхозницы»: какие пять видов кричат о низком интеллекте Ольга ВайленкоСовременное общество живет в мире стереотипов и предвзятых суждений, которые, порой, оказывают большее влияние на людей, чем факты и здравый смысл.