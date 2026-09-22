Для "Новых людей" это почти провал

Оставаться все время маленькой нишевой партией без надежд на власть это тупиковый путь для любой партии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пересмотр оборонн...
- Трамп раскритиков...
- Европе указали на...
.....новые люди представители среднего класса и около среднего ....-это темная лошадка глобального олигархата но и постарались дирижеры центризберкома. Все было брошено на "победу" левых сил,страх перед ними толкает на любые поступки.
Кто-то, кто сидит ОЧЕНЬ "наверху" протаскивает подобных! Я сильно удивился, когда в бюллетене для голосования увидел их единомышленника - "яблочника"! Как мне объяснили - саму партию до выборов-то не допустили - но одномандатники от неё в выборах участвуют! Значит КТО-ТО ТАЩИТ НАВЕРХ представителей такой идеологии!
ещё 2-3 выборных компаний и эти новые люди камуноидов задавят... в прошлые выборы серы были вровень с жириками, а сегодня серов за уши тянули в думу, а у камуноидов почти 30% было.. сегодня эти нью людишки встали рядом с жириками, а у камуноидов четверть фанатов Богу душу отдали... вот я и говорю: в следующие выборы эти свежие людишки приблизятся к зюгандонам, а далее вторыми в дуду будут... а у камунодов будущего нет... полагаю ,к 40-му году и секты в думе такой не будет