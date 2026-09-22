Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Для "Новых людей" это почти провал

Для "Новых людей" это почти провал

Оставаться все время маленькой нишевой партией без надежд на власть это тупиковый путь для любой партии.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Вениамин Мельников
Вениамин Мельников

.....новые люди представители среднего класса и около среднего ....-это темная лошадка глобального олигархата но и постарались дирижеры центризберкома. Все было брошено на "победу" левых сил,страх перед ними толкает на любые поступки.

Профиль пользователя Алексей Горшков
Алексей Горшков

Кто-то, кто сидит ОЧЕНЬ "наверху" протаскивает подобных! Я сильно удивился, когда в бюллетене для голосования увидел их единомышленника - "яблочника"! Как мне объяснили - саму партию до выборов-то не допустили - но одномандатники от неё в выборах участвуют! Значит КТО-ТО ТАЩИТ НАВЕРХ представителей такой идеологии!

Профиль пользователя Ингерман Ланская
Ингерман Ланскаяизменено

ещё 2-3 выборных компаний и эти новые люди камуноидов задавят... в прошлые выборы серы были вровень с жириками, а сегодня серов за уши тянули в думу, а у камуноидов почти 30% было.. сегодня эти нью людишки встали рядом с жириками, а у камуноидов четверть фанатов Богу душу отдали... вот я и говорю: в следующие выборы эти свежие людишки приблизятся к зюгандонам, а далее вторыми в дуду будут... а у камунодов будущего нет... полагаю ,к 40-му году и секты в думе такой не будет