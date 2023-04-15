Военное обозрение

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Главы МИД государств Персидского залива призвали восстановить членство Сирии в ЛАГ

Главы МИД государств Персидского залива призвали восстановить членство Сирии в ЛАГ

Сирию необходимо вернуть в состав Лиги арабских государств (ЛАГ). К такому решению пришли министры иностранных дел монархий Персидского залива, собравшиеся на специальную встречу по сирийскому вопросу в городе Джидда в Саудовской Аравии.

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