Главы МИД государств Персидского залива призвали восстановить членство Сирии в ЛАГ

Сирию необходимо вернуть в состав Лиги арабских государств (ЛАГ). К такому решению пришли министры иностранных дел монархий Персидского залива, собравшиеся на специальную встречу по сирийскому вопросу в городе Джидда в Саудовской Аравии.
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