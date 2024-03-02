У двух астраханцев нашли 660 коробок элитного алкоголя, который на деле оказался этиловым спиртом с водой

«Производители» еще добавили в брендовые «напитки» красители и ароматизаторы. Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР продолжается расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в производстве, хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности и без маркировки.
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