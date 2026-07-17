К очередям на АЗС добавилась ещё одна проблема: "Ряженые" выводят народ из себя

Это какая-то Карма этой Страны ! ( Веками - одно и тоже ! Что в 1917-м очереди за хлебом , что в советское "дефицит выбросили" , в перестройку за водкой , в Новой России очередь в "Макдональдс"))) , теперь в РФ - за бензином ! Лимит на бензин и многочасовые очереди на заправках – ещё не все трудности автомобилистов.