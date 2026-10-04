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The Eurasia Daily news agency

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There is a lot of rubble, but not a lot of people: In Ukraine they found the reasons for the failures in the war

There is a lot of rubble, but not a lot of people: In Ukraine they found the reasons for the failures in the war

This was stated in his telegram channel by the co-founder of the Ukrainian Institute of the Future, political strategist, expert on international and domestic politics Yuriy Romanenko.

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