There is a lot of rubble, but not a lot of people: In Ukraine they found the reasons for the failures in the war

This was stated in his telegram channel by the co-founder of the Ukrainian Institute of the Future, political strategist, expert on international and domestic politics Yuriy Romanenko.
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