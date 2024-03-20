ЖД не заметят бегства французов. Компания Alstom нехотя продала свой пакет акций «Трансмашхолдинга» российским партнёрам

Редакция выдержала паузу в связи с очередным отступлением французов из Москвы, ожидая придать новости перчинку реакцией иностранных СМИ на выход Alstom из капитала одного из лидеров российского машиностроения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии