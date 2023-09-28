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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Лавров: «Игры БРИКС будут открыты даже для спортсменов из недружественных стран. Пусть МОК мотает на ус и делает выводы»

«Возвращаясь к играм БРИКС – эти соревнования открыты для спортсменов из любой страны, даже из так называемых недружественных стран.

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