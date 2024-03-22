Свидетельство глобальных перемен

На Западе признали, что победе Путина на выборах обрадовались во многих странах мира Владимир Малышев Необычный комментарий на итоги выборов в России появился во вторник на сайте британской газеты Guardian, которую трудно заподозрить в симпатиях к России.
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