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Джейсон Кидд: «Сегодня нас было это отчаяние. Важно продолжать играть точно так же»

«Даллас» обыграл «Бостон» с разницей «+38» (1-3 в серии). Это 3-й результат в истории финальных игр НБА.

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