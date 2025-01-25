Следователи установили местонахождение актера Смольянинова

Следственный комитет (СК) выявил местонахождение обвиняемого в экстремизме и распространении недостоверной информации о ВС РФ актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов).
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