Баринов: «Челестини постоянно говорил, что его идеи невозможно донести за несколько месяцев»

Полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Баринов поделился впечатлениями от работы под руководством бывшего главного тренера армейцев, швейцарца Фабио Челестини.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Американский олимпийский чемпион прибыл в Россию: «В США даже не подозревают, какие в Москве гостеприимные люди»
- Как в СССР появились знаменитые неоновые вывески: в 60-е они получили необычное название
- Прокопов будет судить матч 7-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА, Левников назначен на игру «Динамо» — «Спартак»
Свежие комментарии