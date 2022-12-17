Бабиков о 4-м месте в спринте: «Еда бабушки дала мне сегодня сил. Она знает, что мне нужно перед гонкой»

Биатлонист Антон Бабиков объяснил свой результат в спринте на этапе Кубка России в Уфе. Сегодня Бабиков занял четвертое место, отстреляв без промахов.

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