Это была не уступка и не «подарок». Земли Уральского казачьего войска отошли к Казахской АССР в 1920 году по декрету ВЦИК и СНК РСФСР от 26 августа 1920 года — как часть политики «расказачивания» и разыгрывания «национальной карты» на окраинах, где у большевиков не было социальной базы.
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