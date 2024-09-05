На развитие дальневосточных городов дополнительно направят 100 млрд рублей - Путин

Президент Владимир Путин сообщил, что на реализацию мастер-планов по развитию городов Дальнего Востока и Арктики в период с 2025 по 2030 годы будет выделено дополнительно 100 миллиардов рублей, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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