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Алаудинов не смог сдержать смех, говоря о том, как ВСУ сбили российский дрон

Алаудинов не смог сдержать смех, говоря о том, как ВСУ сбили российский дрон

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов со смехом рассказал в своем Telegram-канале о том, как ВСУ неудачно сбили беспилотник РФ в Курской области.

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