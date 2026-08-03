В Ковровском районе юным мотоциклистам устроили массовые проверки

В Ковровском районе подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Мототранспорт». В ходе комплексных рейдов сотрудники ГИБДД, подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Ковровский» и активисты добровольной народной дружины «Мотор» провели проверки, направленные на предупреждение правонарушений среди водителей мототехники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии