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Царьград

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В Ковровском районе юным мотоциклистам устроили массовые проверки

В Ковровском районе юным мотоциклистам устроили массовые проверки

В Ковровском районе подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Мототранспорт». В ходе комплексных рейдов сотрудники ГИБДД, подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Ковровский» и активисты добровольной народной дружины «Мотор» провели проверки, направленные на предупреждение правонарушений среди водителей мототехники.

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