Новогоднее поздравление президента России Владимира Путина, что сказал, где увидеть поздравление – точное время по регионам Татьяна АрестоваСамым главным событием новогодней ночи для всех россиян уже многие годы остается поздравление президента Российской Федерации — Владимира Владимировича Путина.