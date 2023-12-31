Новогоднее поздравление президента России Владимира Путина, что сказал, где увидеть поздравление – точное время по регионам Татьяна АрестоваСамым главным событием новогодней ночи для всех россиян уже многие годы остается поздравление президента Российской Федерации — Владимира Владимировича Путина.
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