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Новогоднее поздравление президента России Владимира Путина, что сказал, где увидеть поздравление – точное время по регионам

Новогоднее поздравление президента России Владимира Путина, что сказал, где увидеть поздравление – точное время по регионам

Новогоднее поздравление президента России Владимира Путина, что сказал, где увидеть поздравление – точное время по регионам Татьяна АрестоваСамым главным событием новогодней ночи для всех россиян уже многие годы остается поздравление президента Российской Федерации — Владимира Владимировича Путина.

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