Для многих утро начинается не с завтрака, а с чашки кофе — часто на голодный желудок, ещё до еды. Привычка кажется безобидной, но у неё есть физиологические последствия, о которых стоит знать.
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