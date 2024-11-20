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Песков объяснил, чего добивается Запад разрешением ВСУ бить вглубь России

Песков объяснил, чего добивается Запад разрешением ВСУ бить вглубь России

Использовать Украину как способ для нанесения стратегического поражения России все еще пытаются политики Запада, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о разрешении Киеву со стороны ряда западных стран на атаки дальнобойным оружием вглубь территории России.

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