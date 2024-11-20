Песков объяснил, чего добивается Запад разрешением ВСУ бить вглубь России

Использовать Украину как способ для нанесения стратегического поражения России все еще пытаются политики Запада, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о разрешении Киеву со стороны ряда западных стран на атаки дальнобойным оружием вглубь территории России.