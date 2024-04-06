И без денег, и без квартиры: названы риски при покупке жилья, в которое вложили маткапитал

Главной опасностью для покупателя является приобретение жилья, в которое был вложен маткапитал, однако доли детям выделены не были, рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников в беседе с «Газетой.
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