Блинкен подтвердил готовность США поддерживать Израиль на фоне угроз Ирана

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом подтвердил готовность Вашингтона оказывать поддержку еврейскому государству на фоне угроз со стороны Ирана.
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